Замгендиректора нефтяной компании переходит на работу в заксобрание Прикамья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью Алексей Инюткин перейден на работу в региональное заксобрание. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Алексей Инюткин заявил, что решил сосредоточиться на депутатской деятельности. Он будет представлять интересы жителей Чернушинского, Куединского и Уинского муниципальных округов — это избирательный округ №20. Решение о переходе в заксобрание было принято на пленарном заседании сегодня, 21 сентября.

Алексей Инюткин работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2016 года. Депутатом заксобрания Прикамья он был избран в 2021.

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