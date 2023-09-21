В Перми стелу «Город трудовой доблести» планируется открыть в октябре

Фото: permkrai.ru

Памятную стелу «Город трудовой доблести» в Перми планируется открыть в октябре этого года. Она будет установлена на площади Карла Маркса. Там появится мозаика и подсветка. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира. По его словам, «это будет один из самых красивых монументов в честь подвигов наших земляков».

Высота памятной стелы составит почти 26 метров. Она станет частью архитектурного ансамбля из амфитеатра, стены с мозаикой и самой стелы. Будет выполнено комплексное преобразование территории. В частности, обустроят тротуары и подходы к месту размещения стелы, а также установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми летом 2020 года. Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города.

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