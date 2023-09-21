В Перми первый спектакль ТЮЗа на новой сцене пройдет в декабре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский театр юного зрителя планирует представить первый спектакль на новой сцене в начале декабря этого года. Об этом сегодня рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира. По его словам, сейчас подрядчик завершает строительные работы.

Новая сцена с залом-трансформером рассчитана на 200 человек. Она расположена со стороны улицы Пермской. Общая площадь трехэтажного здания составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Это один из проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Отмечается, что с вводом второй сцены репертуар ТЮЗа расширится.

Также здесь появится исторический квартал. Новое пространство визуально и территориально объединит оба здания.

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