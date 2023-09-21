В Прикамье пьяный водитель без прав погубил 2-летнего ребенка

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В ночь на 21 сентября в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

По дороге Кудымкар — Гайны ехала «Десятка». За рулем был 54-летний мужчина. Авария случилась на 17-м километре трассы. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машину опрокинуло. Погиб 2-летний ребенок. Еще три пассажира пострадали — дети в возрасте 9 месяцев и 3 лет, а также 26-летняя женщина. Они получили ушибы и ссадины, проходят амбулаторное лечение.

Полицейские уточняют, что водитель был пьян. Водительских прав у него нет. Ранее его уже много раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Только за 2023 год его поймали 16 раз.

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