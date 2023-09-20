В Перми ушел из жизни известный детский врач-инфекционист Алексей Мамунц

Фото: Минздрав Пермского края

На 89-м году жизни не стало профессора кафедры детских инфекционных болезней, члена совета педиатрического факультета ПГМА, врача высшей квалификации по специальности инфекционные болезни Алексея Хачатуровича Мамунца. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

Алексей Мамунц родился в Нагорно-Карабахской автономной области. В медицине он с 15 лет — тогда поступил в медицинский техникум. После продолжил учится в Азербайджанском государственном медицинском институте. С 1959 по 1963 годы работал на родине врачом-инфекционистом.

Затем Алексей Мамунц окончил целевую аспирантуру в Пермском государственном медицинском институте по педиатрии с детскими инфекционными болезнями. С 1967 по 1975 годы был ассистентом курса детских инфекций при кафедре госпитальной педиатрии.

В 1972 году Алексея Мамунц назначили главным внештатным детским инфекционистом Пермской области. Эту должность он занимал 30 лет. В 1977 году его избрали на должность доцента и заведующего самостоятельного курса детских инфекций. С 1990 по 2000 год заведовал кафедрой детских инфекционных болезней. В 1997 году защитил докторскую диссертацию, а в 1998 году Алексею Мамунцу присвоили звание профессора. С 2000 года он был профессором афедры детских инфекций, детских болезней и педиатрии ФУВ Пермской государственной медицинской академии.

Алексей Мамунц посвятил медицине более полувека. С ним простятся 22 сентября в большом ритуальном зале по улице Старцева, 61. Церемония начнется в 11:00.