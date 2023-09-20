Волонтеры «Свеза Актив» провели в регионах России квиз «Место силы»

Участники движения «Свеза Актив» провели в нескольких регионах присутствия компании интеллектуально-развлекательную игру «Место силы». В мероприятии, приуроченном ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, приняли участие школьники и студенты.

Викторину, посвященную лесопромышленной отрасли, волонтеры «Свезы» провели для учащихся Костромской области и Пермского края. Основная часть вопросов была посвящена значению леса в жизни человека, истории возникновения фанерной промышленности и применении ее продукции, профессиям отрасли и другим темам.

Так, 20 учащихся политехнического техникума города Мантурово (Костромская область) проверили свои знания в узкоспециализированных сферах лесной промышленности. В Костроме и Пермском крае игра собрала девять команд учащихся седьмых и восьмых классов школ. Многие вопросы вызывали у ребят живой интерес. Школьникам необходимо было за короткий отрезок времени найти ответ на каверзные вопросы. Например, как использовали фанеру в Древнем Риме и Греции, какие части российских самолетов изготавливались из фанеры во время Великой Отечественной войны, из какого дерева американские индейцы делали лодки?

«Работа с подрастающим поколением является одним из приоритетов корпоративной социальной деятельности “Свезы”. Подобные викторины наши волонтеры проводят ежегодно. Такие встречи помогают не только участникам, но и организаторам глубже погрузиться в лесную тематику, развить смекалку и эрудицию», — прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза».

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