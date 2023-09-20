В Пермском крае годовая инфляция в августе выросла до 4,8%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Пермского отделения Банка России, годовая инфляция в регионе в августе 2023 года выросла до 4,8%. Показатель ниже, чем по России в целом (5,2%), но выше, чем по Приволжскому федеральному округу (4,7%).

Основными причинами ускорения инфляции стали увеличение потребительской активности, ослабление рубля и ограничение предложения на отдельных товарных рынках.

Согласно прогнозам специалистов Банка России, в целом в 2023 году годовая инфляция по стране составит 6-7%. При этом в 2024 году инфляция вернется к 4%.

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