Пермские заведения общепита попали в список ресторанной премии

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пермские заведения общепита попали в лонг-лист Национальной ресторанной премии Wheretoeat. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов как конкретного региона, так и всей России. Лонг-листы по восьми регионам страны формируют независимые эксперты – профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также журналисты и блогеры. Столица Прикамья входит в Центральный регион России.

В 2023 году в списке оказался 21 пермский ресторан. При этом все заведения общепита разного уровня. В частности, в лонг-лист попали гриль-бар Rob Roy, «Лаваш центр», «Лапшичная», «Августин», «Хинкальная», ресторан «Belka», Caramella Bistro, ресторан More More, «Дом Демидовых», «Чайка Zaza», «Экспедиция», Red BBQ и другие.

На основании региональных списков весной 2024 года жюри конкурса выберет общий всероссийский лонг-лист, а потом победителей.

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