На реализацию программы «Медицинские кадры Прикамья» выделят еще 64 млн рублей

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае подвели промежуточные итоги работы по вопросам кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. По словам главы краевого Минздрава Анастасии Крутень, нехватка врачей и среднего медперсонала по-прежнему остается значимым вопросом. Подготовка и привлечение медицинских кадров – задача комплексная, а также требует долговременного и системного подхода.

В этом году были значительно снижены проходные баллы для поступления в ПГМУ. В результате, нынешняя приемная кампания прошла успешно. В вуз поступило 450 студентов по трем специальностям: лечебное дело, педиатрия и стоматология. В следующем году набор планируется увеличить. Кроме того, еще свыше 1,8 тысяч ребят поступили в медицинские техникумы и колледжи. Из них около 1,5 тысяч студентов смогли поступить на бюджетные места, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также действует региональная программа «Медицинские кадры Прикамья». Она была инициирована по поручению губернатора Дмитрия Махонина. В текущем году на ее реализацию из краевого бюджета выделено 120 млн рублей. Дополнительно на выплаты по программе планируется выделить еще 64 млн рублей. С начала года в программе приняли участие 49 врачей и 10 фельдшеров. Их них 16 медиков приехали в Пермский край из других российских регионов.

Кроме того, в рамках данной программы 32 средних медработника получают компенсацию стоимости аренды жилья при трудоустройстве в пермских больницах. Еще 17 медработников работают в медучреждениях Прикамья и находятся в процессе оформления документов для получения выплат.

По данным Минздрава, в Пермском крае действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний день этим правом воспользовались два медицинских работника. Еще 130 медиков претендуют на получение таких участков.

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