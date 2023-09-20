Сэлфи на вершине: на горе Полюд появился мобильный интернет

Фото: Павел Фомин.

Тысячи пермяков и туристов со всей России смогут отправлять фото и видео с горной вершины, геологический возраст которой насчитывает 250 миллионов лет. На знаковой точке Пермского края – горе Полюд появился устойчивый сигнал сети и мобильный интернет.

Гора является охраняемым ландшафтом регионального значения и памятником природы Пермского края. Вершина находится недалеко от самого северного города региона – в трех километрах от Красновишерска. Ее высота составляет 527 метров над уровнем моря.

- Наличие мобильной связи в популярных природных местах – это прежде всего вопрос безопасности и здоровья туристов. На вершине горы Полюд обеспечен устойчивый сигнал сети и мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с. Благодаря этому путешественники будут на связи в любой ситуации, а также смогут поделиться впечатлениями от подъема и открывающихся видов в аудио, фото или видеоформате, – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Полюд популярен у туристов и доступен для посещения практически круглый год. По данным оператора, примерно половина путешественников поднимается на горный пик летом. Самым популярным осенним месяцем для посещения памятника природы является сентябрь. Зимний Полюд также пользуется спросом – полюбоваться на снежные виды отправляется еще 20 процентов любителей горных вершин.

Чуть больше половины туристов – 55 процентов - приезжают на Полюд из других регионов страны. На вершину поднимаются жители из Москвы, Санкт-Петербурга, соседней Башкирии и Свердловской области, а также Татарстана, Самарской и Нижегородской областей.

Гора Полюд стала еще одной локацией на туристической карте Пермского края, где доступны современные услуги мобильной связи.