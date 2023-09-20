Основатель пермской инвесткомпании Алексей Чернов стал автором балета

Фото: Администрация Перми

Основатель и бывший гендиректор пермской инвестиционной компании «Витус» Алексей Чернов работает над хореографической постановкой для театра «Балет Евгения Панфилова». Предприниматель уже продумал концепт балета и написал либретто. Об этом сообщает «Новый Компаньон».

По словам Алексей Чернова, идею балета он вынашивал несколько лет и сейчас приступил к реализации. На работу над постановкой он тратит около 80% своего времени.

Рабочее название одноактного балета – «Одинокий волк» (12+). Длительность спектакля будет около 45 минут. На сцене выступят два солиста: герой со своим внутренним миром и его альтер эго, социально одобряемый образ. Премьера спектакля запланирована на начало декабря.

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