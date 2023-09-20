В Пермском крае 20 сентября отмечены первые осенние заморозки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 сентября, на территории Пермского края отмечены первые осенние заморозки. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, холоднее всего было в Чернушке. Там столбики термометров опустились до -2,4 градусов. Также температура воздуха ниже -1 градуса зафиксирована в Губахе, Кудымкаре, Чермозе, Осе, Кунгуре.

В Перми на метеостанции безморозный период пока продолжается – минимум составил +0,5 градусов. При этом в аэропорту Большое Савино было 0 градусов. Во многих районах города наблюдались заморозки на почве. По данным синоптиков, уже днем благодаря малооблачной погоде воздух прогреется до +15…+18.

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