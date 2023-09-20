В Перми в ДТП с лосем погибла женщина на девятом месяце беременности

Фото: Виталий Юрьев

В ночь на среду, 20 сентября, автомобиль ВАЗ-2112, который ехал по объездной дороге Закамска, столкнулся с лосем. Животное перебегало трассу и со всей скорости врезалось в легковушку. Машина от удара перевернулась.

Вызванные спасатели Пермской городской службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вытащили людей из искореженного автомобиля и передали их медикам скорой помощи.

- В результате столкновения водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован, пассажирка, находящаяся на девятом месяце беременности, погибла, - рассказал спасатель Виталий Юрьев.

Лось при столкновении также погиб. Сейчас водителям надо быть особенно осторожными, предупреждают спасатели: у лосей идет гон, и все, что движется, воспринимается ими как соперник.