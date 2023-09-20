В Мотовилихинском районе Перми на месте магазина построят жилой дом

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Мотовилихинском районе Перми на месте продуктового магазина планируют построить жилой дом. Речь идет об участке, расположенном по улице Металлистов, 18. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, проект по возведению объекта получил положительное заключение экспертизы. Сейчас на этом месте располагается двухэтажное административное здание с работающим магазином «Монетка».

Застройщик планирует приступить к сносу здания и начать строительство в октябре этого года. Здесь появится 10-этажный дом общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров. Завершить строительные работы планируется в течение двух лет – в третьем квартале 2025 года.

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