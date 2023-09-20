За полгода в Перми почти 25 млн пассажиров не оплатили проезд на транспорте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первое полугодие 2023 года в Перми выявили 24,8 млн пассажиров, которые не оплатили проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Всего с начала года пассажиропоток в транспорте Перми составил 114,9 млн человек. Это на 21 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась доля безналичной оплаты проезда в автобусах и трамваях. Сейчас она составляет 109%.

По словам начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путина, число пассажиров, не оплативших проезд, выросло с 15% до 23,3%. Это связано с увеличением количества бескондукторных маршрутов. В первом квартале 2022 года их было 40, а сейчас уже 67.

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