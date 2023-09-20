В Перми заработали «горячие линии» по вопросам подачи тепла

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 19 сентября стартовал отопительный сезон. Отопление начали включать в детские сады, школы, больницы, объекты физической культуры и спорта, учреждения культуры. С 25 сентября тепло начнет приходить жилые дома. В среднем процесс занимает около двух-трех недель. В администрации рассказали, куда можно обратиться при отсутствии отопления.

Сейчас во всех районных администрациях и в департаменте ЖКХ в Перми заработали «горячие линии» для жалоб на холодные батареи. Жители краевой столицы смогут задать все интересующие вопросы по запуску тепла по телефонам: в Дзержинском районе 246-61-37, 246-55-42; Индустриальном районе 227-94-14, 227-93-34 и 227-91-90; Кировском районе 205-62-18, 205-62-17; Ленинском районе 212-13-63; Мотовилихинском районе 260-37-77, 260-46-04; Орджоникидзевском районе 263-49-51, 263-47-26; Свердловском районе 244-13-89, 244-40-13; в поселке Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67. Получить консультацию можно по будням с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

Также сообщить о проблемных ситуациях и об отсутствии отопления пермяки могут в городской департамент ЖКХ. Кроме того, звонки будет принимать единый диспетчерский центр в Городского коммунального и теплового хозяйства и центральный круглосуточный колл-центр «Т Плюс».

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