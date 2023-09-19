В Прикамье начали циркулировать сезонные риновиорусы, аденовирусы и РС-вирусы

Фото: Pixabay

В Пермском крае отмечается сезонное начало роста заболеваемости ОРВИ. В стационары поступили уже первые пациенты, в том числе, дети.

- Сейчас в Прикамье циркулируют вирусы риновиоруса, аденовируса и РС-вируса, - сообщил главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, руководитель Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев. – За неделю рост заболеваемости ОРВИ увеличился примерно на 30 процентов – до 150-200 случаев в день.

Как объяснила пермский врач-инфекционист, заслуженный врач РФ Людмила Наумова, при риновирусной и аденовирусной инфекции отмечаются в основном насморк, кашель и субфебрильная, то есть не слишком высокая температура – от 37 до 38 градусов.

- В случае РС-вирусной инфекции кроме кашля и насморка наблюдается еще поражение альвеол легких – у больного возникает одышка при физической нагрузке, - отметила Людмила Наумова. - Ей поражаются в основном дети, которые тяжело болеют. В стационарах уже есть маленькие пациенты с таким заболеванием. При таком заболевании возможны последствия в виде пневмонии. Если заболевает астматик, то у него проявляется очень тяжелое обострение астмы.