Автобус за 137 тысяч или квартира за 1,2 миллиона: как без опыта участвовать в торгах с дисконтом

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В Сбербанке рассказали, как купить залоговое и непрофильное имущество с торгов дешевле относительно первоначальной оценки.

Маркетплейс Portal-da.ru — это сервис Сбербанка, который был создан специально для реализации имущества, находящегося в залоге у банка. Сейчас на портале почти 11,5тысяч объектов, выставленных на продажу. Пользователи могут купить все, начиная от автобуса, заканчивая электросетевым комплексом.

Кроме того, на сайте много предложений по жилой недвижимости. Например, житель Казани сможет найти 2-комнатную квартиру площадью 47,3 кв. м за 2,7 млн рублей. А нижегородец — квартиру за 1,27 млн рублей.

Для тех, кто всегда мечтал жить у моря, на Портале DA есть множество вариантов жилой недвижимости. Коттедж в Сочи площадью 377 кв. м можно приобрести с торгов за 12,08 млн рублей. Бонусом к дому идет земельный участок 800 кв. м. Для тех, кто нашел подходящий объект, но не знает, как самостоятельно участвовать в торгах, Сбер предлагает воспользоваться услугами агента. Специалист возьмет на себя весь процесс — от подачи заявки до участия в торгах. Кстати, сейчас «агент в торгах» набирает популярность: многие жители региона уже воспользовались услугой и приобрели интересующую недвижимость через сервисы Портала DA.

Если у покупателя недостаточно собственных средств для покупки объекта, можно оформить в Сбере ипотечный кредит для приобретения залоговых объектов жилой недвижимости с торгов в процедуре банкротства должника.

Портал DA имеет простой интерфейс, удобную мобильную версию. Регистрация на сайте доступна через «Госуслуги» или Сбер ID. В объявлениях указаны ссылки на торги, условия привлечения агента для участия в торгах и контакты ответственных лиц.

Реклама, LjN8Jt2dd, ПАО Сбербанк