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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 16:08

В Прикамье хозяин пса, который искусал лицо 4-летнего мальчика, выплатит 250 тысяч

Ребенок, на которого в Пермском крае набросилась собака, обезображен на всю жизнь
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Дело рассматривалось в суде Дзержинского района Перми.

Дело рассматривалось в суде Дзержинского района Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце мая этого года в деревне Алексеевка Кудымкарского района на 4-летнего ребенка напала собака. Она искусала ему буквально все лицо.

Ребенка госпитализировали, врачи констатировали у него перелом скуловой кости со смещением и множество ран на лице от укусов.

Мать мальчика подала на хозяина пса в суд, требуя выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

- На судебном заседании ответчик с требованиями не согласился, объяснив, что ребенок сам подошел к собаке, - сообщили в Дзержинском суде Перми. – Но владелец собаки выгуливал ее без намордника, поэтому должен нести ответственность.

Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей.

Обе стороны еще могут попытаться обжаловать это решение.