В Пермском крае способны при необходимости развернуть 3340 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом

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В Прикамье наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекционными заболеваниями и коронавирусом.

- Рост и по COVID-19, и по ОРВИ отмечается примерно на уровне 30 процентов за неделю, это где-то 150-200 случаев, - отметил главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, руководитель Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Пока речь не идет об эпидемии, вирусы гриппа и вовсе не циркулируют. А заболевания коронавирусом, по словам Виталия Костарева, протекают как обычными ОРВИ, так что пока в регионе даже не планируют закупку противокоронавирусной вакцины.

Тем не менее, в Прикамье готовятся к любому повороту событий.

- Пандемийные годы нас многому научили, на сегодня у нас подготовлено около 700 коек для больных ОРВИ и гриппом, из них 200 – для маленьких пациентов, - сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Но в случае необходимости мы можем поэтапно увеличить это число до 3340 коек. Совместно с Роспотребнадзором и краевым центром гигиены и эпидемиологии ситуация отслеживается и своевременно принимается решение для перепрофилирования коечного фонда.