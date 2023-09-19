Как распознать мошенника и защитить свои деньги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стопроцентных методов для идентификации фейков не существует, но чем больше мы знаем о том, как они работают, и чем больше способов проверки используем, тем выше вероятность отличить придуманную новость. Как же все-таки защищаться от недостоверной информации, давайте разберемся.

1. Обращайте внимание на заголовок

У фейковой новости он обязательно бросается в глаза, заставляет обратить на себя внимание и моментально отреагировать. Часто поддельные сообщения грешат «кликбейтом» — это значит, что текст статьи совершенно не соотносится с её заголовком. Ещё один признак вранья — ключевые слова или фразы (например, «отправьте эту новость своим родным и друзьям» или «правительство скрывает, но мы знаем правду»).

Если вам встретился такой заголовок, не спешите на него кликать — часто с помощью громких (и необоснованных) заявлений мошенники заманивают своих жертв на фишинговые сайты, где есть риск заразить устройство вирусом или по неосторожности оставить свои платёжные или персональные данные — например, под предлогом «регистрации» на сайте.

2. Проверяйте источник (и перепроверяйте)

Обязательно перепроверяйте любую значимую новость, особенно шокирующую, хотя бы по трём легитимным источникам. Легитимный источник — это информационное агентство или официальный сайт организации. Помните, что цель фейков — собрать как можно больше кликов и просмотров, дезинформировать, а не сообщить истину. И ещё, если источник неизвестен или подан в виде безымянного «учёного», «инсайдера» и другого «анонима», то материал с большой вероятностью может оказаться недостоверным.

Также важно следить за опровержениями — сейчас официальные представители организаций оперативно реагируют на фейки.

3. Не принимайте изображение за доказательство достоверности

Сегодня любое фото или видео можно подделать с помощью программ для монтажа. А подлинные «артефакты» могут оказаться контентом из прошлого. По этой причине не спешите верить своим глазам, потратьте время на поиск первоисточника изображения. Сделать это можно через поиск по картинке в браузере. Если эта проверка не даст результатов, подтверждающих обман, возможно, стоит перейти к сути сообщения и оценить уже её правдивость.

4. Оцените грамотность

Если в новости много опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок, то с большой долей вероятности это — дезинформация. Логика тут простая: чем быстрее выложишь, тем больше просмотров наберёшь. А на такие «детали», как правописание, авторы фейков зачастую не обращают внимания.

5. Отслеживайте эмоции

Фейк вызывает очень сильные и, как правило, негативные эмоции: гнев, беспокойство, страх, тревогу, ненависть. Например, проблемы в бизнесе, низкие зарплаты, отсутствие социальных гарантий, рост цен на продукты. Кроме того, поддельные новости часто вызывают желание немедленно что-то сделать. Необходимо запомнить, что Сбербанк не пишет письма с призывом немедленно снять наличные, чтобы обезопасить их. Поэтому предельно важно анализировать и контролировать свои чувства и не позволять собой манипулировать.

Возьмите ответственность за своё спокойствие

Постарайтесь достраивать «длинную мысль»: подумайте, кому могла быть выгодна публикация того или иного сообщения, какова его конечная цель. Если вы не поддадитесь чувствам сразу же после того, как увидите шокирующую новость, а потратите какое-то время на то, чтобы навести порядок в своих мыслях, вы сможете более здраво оценивать любую ситуацию и сохранять спокойствие, без которого невозможно принимать хоть сколько-нибудь значимые решения.

Прежде, чем делиться невероятной новостью, проверьте её. Так вы не будете сеять панику и множить хаос, вызванный фейками. Старайтесь развивать своё критическое мышление, чаще сомневаться, проявлять любознательность и беспристрастность. Теперь всё это — абсолютно необходимые навыки в условиях шквала информации, который обрушивается на нас, как только мы берём в руки смартфон, включаем телевизор или открываем новостную ленту.