Осужденного замглавы Большесосновского округа уволили с должности

Фото: соцсети Андрея Варова

Глава Большесосновского округа Владимир Тресков уволил своего заместителя Андрея Варова. Информацию об этом подтвердили в администрации губернатора.

Напомним, что в августе Андрея Варова признали виновным в мошенничестве на посту директора школы. Он обманным путем присвоил себе деньги, которые предназначались сотрудникам школы.

Напомним, что Андрей Варов был замглавы Большесосновского округа с февраля 2022 года.

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