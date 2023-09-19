Ушел из жизни бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края

Фото: Архив "КП"

На 69-м году жизни скончался бывший заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир Шуклецов. Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на председателя КСП Прикамья Геннадия Тушнолобова.

Владимир Шуклецов был зампредом КСП с 2001 по 2017 годы, после чего вышел на пенсию. До этого работал в налоговой полиции и органах госбезопасности.

Прощание с Владимиром Шуклецовым состоялось сегодня, 19 сентября.

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