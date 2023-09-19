В Перми Сбер запустил сервис оплаты улыбкой

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Сбербанк начал устанавливать в Перми POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Уже сейчас частично установлены терминалы с функцией биометрии в сетях магазинов Берег, Листок, Меркурий, Профессионал и др. До конца года Банк планирует заменить порядка 4000 терминалов на модели с возможностью оплаты по биометрии.

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для Сбера это стало новой ступенью на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — уникальным опытом, доступным на кассах магазинов. «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и своё время.»

Братчикова Светлана Георгиевна, создатель и владелец бренда «Профессионал»:

«Компания "Профессионал" всегда придерживалась самых передовых стандартов работы, поэтому мы предоставляем нашим клиентам не только широкий ассортимент продукции профессионального уровня, но и различные удобные покупателям способы оплаты. Очередным шагом к упрощению платежей становятся терминалы с функцией оплаты по биометрии, а если сказать проще, то просто «Оплата улыбкой». Постепенно мы установим такие терминалы во всех магазинах наших франчайзи, чтобы наши покупатели могли оплатить покупку любым удобным для них способом. Ну и чисто эстетически, новые терминалы оплаты выглядят современно, привлекают внимание покупателей.»