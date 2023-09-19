В Прикамье открылись сразу 2 офиса Сбера нового формата

Фото: Сбер

В начале сентября сразу в двух городах Пермского края после ремонта открылись офисы Сбера нового формата. Клиентам вновь доступны услуги банка по адресам: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 26 и г. Березники, ул. Юбилейная, 40.

Пространство офисов стало открытым и более комфортным. В обоих офисах для клиентов обустроена современная зона ожидания и обслуживания, локация с обновленным ассортиментом умных устройств, зона с постаматами Сберлогистики для получения посылок по цифровому коду, кабинка для моментальной примерки заказов из интернет-магазинов и маркетплейса МегаМаркет, а для самых маленьких гостей предусмотрена детская зона.

Теперь, помимо совершения финансовых операций, посетители офиса могут протестировать умные гаджеты, получить или отправить посылку, примерить одежду.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем обновлять нашу филиальную сеть и рады пригласить жителей Кудымкара и Березников посетить модернизированные офисы, которые созданы на основе новейших разработок и пожеланий клиентов. Теперь это не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад или взять кредит, а пространство для комфортного, удобного обслуживания и знакомства с новыми технологиями».