В Прикамье прожиточный минимум превысит 14 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Правительство Пермского края установило величину прожиточного минимума на 2024 год.
Теперь в среднем прожиточный минимум на душу населения составит 14 034 рубля. Для трудоспособного населения он составит 15 297 рублей, для пенсионеров —12 069 рублей, а для детей — 13 948.
Напомним, что в этом году средний прожиточный минимум был установлен в размере 13 225 рублей.
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