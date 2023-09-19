В Прикамье прожиточный минимум превысит 14 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Пермского края установило величину прожиточного минимума на 2024 год.

Теперь в среднем прожиточный минимум на душу населения составит 14 034 рубля. Для трудоспособного населения он составит 15 297 рублей, для пенсионеров —12 069 рублей, а для детей — 13 948.

Напомним, что в этом году средний прожиточный минимум был установлен в размере 13 225 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер