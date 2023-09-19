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НовостиЗвезды19 сентября 2023 8:50

В пермском театре «У Моста» ставят пьесу «Сирано де Бержерак»

Первая премьера сезона состоится в день юбилея театра
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Театр «У Моста» делает подарок своим зрителям к 35-летнему юбилею. 7 октября в театре состоится премьера спектакля по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (12+).

Сюжет пьесы широко известен. Дуэлянт и острослов Сирано де Бержерак влюбляется в свою кузину. Но, стесняясь огромного носа, не решается признаться ей в этом. И более того – узнав, что она влюблена в красавца Кристиана, помогает тому писать любимой остроумные письма, создавая ему репутацию умного человека.

Эту пьесу много раз экранизировали. В роли Сирано были и Жерар Депардье, и Георгий Тараторкин. Но нет сомнений, что в театре «У Моста» спектакль приобретет новые краски. Ставит «Сирано» художественный руководитель театра Сергей Федотов, определив его жанр как романтическую комедию.

Премьерные спектакли пройдут 7 и 8 октября. Стоимость билетов: 1200 – 3500 рублей.