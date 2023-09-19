Дума Краснокамска переизбрала спикером Дмитрия Чеплыгина

Фото: Telegram-канал «На местах»
В Краснокамске избрали председателя Думы. Как сообщает Telegram-канал «На местах», 19 сентября на первом заседании Думы Краснокамского городского округа нового созыва спикером переизбрали Дмитрия Чеплыгина.
Напомним, что Дмитрий Чеплыгин возглавил думу Краснокамска в ноябре 2021 года. На этом посту он сменил Юрия Трухина, который перешел в администрацию Мотовилихинского района Перми.
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