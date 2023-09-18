Пермские тепловые сети устранили дефект на бесхозном теплопроводе в микрорайоне Городские горки

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Специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили экстренные ремонтные работы на теплопроводе, по которому отопление и горячая вода поступают в 12 жилых домов по ул. Дружбы и Техническая в микрорайоне Городские горки Мотовилихинского района Перми. Также трубопровод обеспечивает подачу теплоресурсов в два детсада и школу. Данная теплосеть является бесхозной, не обслуживается энергокомпанией, и не передана ей на баланс.

Ремонт выполнен по официальному обращению, направленному в энергокомпанию администрацией Мотовилихинского района Перми. В ходе работ проведены земляные и сварочные работы на теплосети, в результате чего восстановлена подача тепла и горячей воды жителям.

«Благодаря ответственному отношению энергетиков подача теплоресурсов в квартиры пермяков и социальные объекты восстановлена. Для выполнения этой задачи были задействована бригада района тепловых сетей № 1, которая оперативно и качественно выполнила работу на бесхозном объекте. Отмечу, что полноценно ремонтировать и обслуживать эту теплосеть можно будет только после завершения всех юридических процедур», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Ранее теплоэнергетики составили и направили в мэрию информацию о 1900 участков теплосетей в городе, которым должен быть придан статус бесхозяйных согласно утвержденной процедуре. Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов Перми.