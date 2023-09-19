В Перми закрылся последний ресторан «IL Патио»

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В ТЦ «Пирамида» по улице Крисанова, 12а закрылся последний ресторан «IL Патио». Как рассказывает Business Class, заведение уже освободило площадку и убрало вывеску с фасада.
Компания «Росинтер Ресторантс», владеющая рестораном, прокомментировала закрытие: «IL Патио по этому адресу работал с 2006 года и уже потерял свою актуальность в связи с развитием новых торговых площадей вокруг».
Компания отметила, что рассматривает локации в Перми для открытия новых проектов.
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