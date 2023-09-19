В администрации Перми появится рабочая группа по вопросам общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В мэрии Перми создадут рабочую группу по организации новых и изменению действующих муниципальных маршрутов. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации.
Председателем рабочей группы будет вице-мэр Перми Дмитрий Галиханов, а его замом — начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Всего в нее войдут 14 представителей от профильных ведомств и общественных объединений.
Новый совещательный орган будет анализировать работу транспорта, рассматривать инициативу граждан и предлагать свои идеи по совершенствованию работы городских маршрутов.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер