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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:36

В администрации Перми появится рабочая группа по вопросам общественного транспорта

Она будет работать над совершенствованием маршрутов
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Перми создадут рабочую группу по организации новых и изменению действующих муниципальных маршрутов. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации.

Председателем рабочей группы будет вице-мэр Перми Дмитрий Галиханов, а его замом — начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Всего в нее войдут 14 представителей от профильных ведомств и общественных объединений.

Новый совещательный орган будет анализировать работу транспорта, рассматривать инициативу граждан и предлагать свои идеи по совершенствованию работы городских маршрутов.

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