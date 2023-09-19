Пермский край занял 62 место среди регионов страны в рейтинге ЗОЖ

Фото: Абрамов Андрей
Из 85 регионов России Пермский край занял 62-е место в рейтинге ЗОЖ по итогам прошлого года. Результаты отражают приверженность населения здоровому образу жизни. Итоги рейтинга опубликовало РИА «Новости».
Прикамье получило 58,1 балла. Для сравнения, у тройки лидеров вышли следующие результаты: Кабардино-Балкарская Республика — 90 баллов, Дагестан — 97,2 и Чечня — 97,5.
Среди соседних регионов Свердловская область расположилась на 63 месте рейтинга, Республика Коми – на 69 и Удмуртская Республика – на 71. Отметим, что в прошлом году Пермский край был на 59 месте.
При составлении рейтинга учитывается число жителей, занимающихся спортом, уровень потребления алкоголя и табака, а также количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Также учитывалось число жителей, работа которых связана с вредными и опасными условиями труда.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер