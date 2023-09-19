Пермский «Молот» одержал победу в первом матче после смены главного тренера

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

Пермский ХК «Молот» на выезде выиграл «Тамбов». Это была уверенная победа со счетом 4:0.

Авторами голов стали Игорь Зенчиков, Роман Ивашов и дважды Денис Дюрягин. Для «Молота» этот матч стал первым после смены тренерского штаба. На посту главного тренера Сергея Бердникова сменил Александр Гулявцев.

Далее «Молот» отправляется в Саратов, где 20 сентября встретится с местным «Кристаллом».

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