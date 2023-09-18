Глава МВД по Пермскому краю совершил рабочую поездку на Северный Кавказ

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов совершил рабочую поездку на Северный Кавказ. Там глава ведомства проверил несение службы пермскими полицейскими, которые сейчас находятся на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Во время своего визита г-н Щеглов встретился с подчиненными, ответил на все интересующие их вопросы, а также лично проверил условия их работы и проживания. Кроме того, Александр Щеглов поблагодарил сотрудников за достойное выполнение служебно-боевых задач и пожелал всем успешного завершения командировки.

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