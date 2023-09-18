На этой неделе в Пермском крае ожидаются «температурные качели»

Также пройдут небольшие дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Текущая неделя в Пермском крае снова ожидается теплой и сухой. Температура воздуха окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. А в конце недели может быть теплее нормы уже на 10 градусов. При этом возможны первые заморозки до –2 градусов, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Во вторник, 19 сентября, в Прикамье пройдут локальные ливневые дожди. Температура воздуха понизится до +11…+16 градусов. В ночь на среду во многих районах прогнозируются первые заморозки. Столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов. Днем при малооблачной погоде потеплеет до +14…+19. В четверг и пятницу в Пермском крае вновь пройдут небольшие дожди. В ночные часы будет уже около +2…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +20.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Пермском крае ожидается малооблачная погода. При этом температура воздуха в течение суток будет сильно меняться. В субботу после холодной ночи (+2…+7 градусов) днем потеплеет до +17…+22, на западе до +24. В воскресенье прогнозируется аномально теплая малооблачная погода. В дневные часы воздух достигнет отметки +20…+25.

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