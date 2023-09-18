С 1 октября в Перми откроют два мобильных пункта вакцинации от гриппа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми с 1 октября откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они появятся в торгово-развлекательных центрах «iMall Эспланада» и «Планета». Сейчас прорабатывается вопрос об открытии пунктов вакцинации в других ТРК региона. Об этом замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил во время брифинга сегодня, 18 сентября.

Напомним, прививочная кампания против гриппа в Пермском крае стартовала 30 августа. Всего в предстоящем эпидсезоне планируется вакцинировать от опасного заболевания 1,5 млн жителей Прикамья, а это 60% всего населения региона.

Всего на сегодняшний день в регион уже поступило 659 тыс. доз вакцины. Это два вида препарата — «Совигрипп» и «Ультрикс» для детей и беременных. Вакцина уже есть во всех поликлиниках края.

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