В Перми за три года планируют построить пять школ и два детских сада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках подготовки бюджета Перми на 2024-2026 годы депутаты гордумы рассмотрели проект муниципальной программы в сфере образования. Как сообщается на сайте гордумы, в 2024 году в Перми на развитие сети образовательных организаций планируется направить около 2,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей выделят из городского бюджета. В планах строительство школ и детских садов, а также возведение спортивных площадок и стадионов.

В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию детского сада на улице Братской, 10. Здание рассчитано на 235 детей. В 2025 году в планах возвести новый корпус дошкольного учреждения «Легополис». Здание появится в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной и Красноводской. Филиал сможет принять 350 ребят.

Также в будущем году планируется достроить школу на улице Ветлужской. Кроме того, в 2025 году власти намерены завершить реконструкцию здания образовательного учреждения на улице Уральской, 110 и строительство новой школы в Индустриальном районе Перми. К 2026 году в городе появятся еще две новые школы. Их возведут в микрорайонах ДКЖ и Вышка-2.

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