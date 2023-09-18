Ольга Бузова выпустила новое образовательное шоу о пермском Политехе

Фото: ПНИПУ

Телеведущая Ольга Бузова представила новый выпуск образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова», который посвящен Пермскому политехническому университету (ПНИПУ). Выпуск вышел в понедельник, 18 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях вуза.

Летом этого года телеведущая Ольга Бузова посетила технические вузы России. В рамках визита в Пермский политех Ольга Бузова погрузилась в научную среду вуза. Она приняла участие в программировании роботов и даже станцевала вместе с роботами Promobot. Также она поуправляла нефтяной скважиной и поучаствовала в создании деталей для авиадвигателей. Кроме того, телеведущая побывала в студенческом общежитии.

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