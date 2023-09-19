Улицу Сапфирную построят, Сибирскую – отремонтируют

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов, программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» и «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» направлены на повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог.

В 2024 году в рамках муниципальных программ продолжатся работы по строительству автодороги по улице Сапфирной в микрорайоне Ива-1. А также реконструкция Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской по нечетной стороне, улицы Карпинского между улицами Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова, улицы Пермской между Плеханова и Попова, автомобильной дороги по улице Николая Островского на участке между улицами Революции и Белинского.

Продолжится капитальный ремонт улиц Сибирской и Самаркандской, подземного пешеходного перехода по улице Уральской.

- Ожидаются ли инвестиции из краевого бюджета на строительство и реконструкцию дорог? – поинтересовалась первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

Дмитрий Мясоедов ответил, что работа в этом направлении ведется, еженедельно проходят совещания с Министерством транспорта Пермского края, уточняются объекты, которые будут софинансироваться из регионального бюджета. Ряд объектов капитального ремонта и инвестпроектов находятся на стадии подписания соглашения.

Программа «Благоустройство города Перми» подразумевает формирование комфортной городской среды, озеленение, создание парков и бульваров, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории индивидуальной жилой застройки, приведение в нормативное состояние мест погребения.

Депутаты отметили, что важно не просто создавать скверы и парки, но и сохранять их в нормативном состоянии.

- Парки и скверы – это настоящие точки притяжения для жителей, поэтому вопросы озеленения города и создание новых таких пространств давно находятся в приоритете у депутатов. Сейчас реализуется масштабный проект «Зеленое кольцо», часть работ завершится уже этой осенью, а часть – в следующем году. Поэтому, безусловно, важно не только создать, но и сохранять объекты, поддерживать их в хорошем состоянии, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.