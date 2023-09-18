За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла на 37%

За неделю ОРВИ заболели свыше 14,5 тыс. жителей Прикамья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 сентября в Прикамье заболели более 14,5 тысяч человек. Это на 37,2% выше показателя предыдущей недели.

Чаще всего заболевают дошкольники и школьники. По словам эпидемиологов, сейчас среди больных ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Специалисты напоминают о мерах профилактики в сезон простуд. Жителям Прикамье рекомендуется чаще мыть руки, не переохлаждаться, в местах массового скопления людей надевать маску. Одно из наиболее эффективных средств профилактики заболевания является вакцинация. Прививку против гриппа можно сделать во всех поликлиниках региона.

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