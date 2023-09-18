Пермякам предлагают выбрать название для новой остановки на улице Сибирской

Новая остановка предназначена для автобусов №71 и №33.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Департамент транспорта Перми предложил жителям города выбрать название для новой остановки. Она будет расположена в районе перекрестка улиц Сибирской и Пушкина. Проголосовать можно в группе «Пермский транспорт» в соцсети ВКонтакте.
Пермякам предлагается выбрать один из трех вариантов: «Дом Дягилева», «Педагогический университет» и «Дом Конева». Голосование продлится до 12.00 часов 20 сентября.
Новую остановку планируют ввести до конца недели. На ней будут останавливаться автобусные маршруты №71 и №33. Павильоны здесь установят до конца года.
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