100-летие поселка Рябинино отметили фестивалем «Рябиновые зори»

Фото: Чердынский районный центр культуры

В минувшие выходные в поселке Рябинино Чердынского округа впервые прошел межмуниципальный фестиваль «Рябиновые зори». В этом году поселок отмечает 100-летний юбилей, и фестиваль стал одним из главных праздничных событий.

Фестиваль прошел под девизом «Осень вдохновляет». Организаторы провели выставки-конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цвет рябины», конкурс кулинарного мастерства «Вкус рябины» - с дегустацией блюд, в состав которых входят эти северные ягоды, ретро-танцплощадки с мастер-классами по народным популярным танцам прошлого века и танцевально-музыкальными играми, мастер-классы по изготовлению украшений из рябины.

- Фестиваль был нацелен на возрождение традиций поселка, поэтому на одной из площадок прошли соревнования по городошному спорту, который активно развивался в Рябинино в 50-60-е годы, - рассказали в Чердынском районном центре культуры. - Также состоялись выступления хоровых коллективов художественной самодеятельности Верхнекамья, организованные в рамках конкурса «Ах, рябина кудрявая…».

Завершился праздник концертом пермского ансамбля «Воскресение» - лауреата Всероссийских и международных конкурсов.

Мероприятие прошло в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке министерства культуры Пермского края.