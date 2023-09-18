В Перми идет подготовка к реставрации памятника Бронекатору

Фото: Городской центр охраны памятников

«Городской центр охраны памятников» ищет компанию, которая отреставрирует памятник «Бронекатер АК-454». Он установлен около проходных судозавода «Кама».

Максимальная стоимость контракта составляет 1,2 млн рублей. Подрядчику предстоит разработать проект рестоврации. Работы необходимо выполнить до 7 мая 2024 года. Также необходимо подготовить документацию на архитектурную подсветку памятника.

Бронекатер установили 9 мая 1975 года. Авторами являются пермский скульптор Анатолий Уральский и архитектор Мендель Футлик. Такие бронекатера выпускались на пермском судозаводе в годы Великой Отечественной войны. Их называли «морскими танками».

Бронекатер расположен на бетонном постаменте, а на нем размещены 16 мраморных плит, на которых высечены имена 192 рабочих и служащих завода, погибших в Великой Отечественной войне.

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