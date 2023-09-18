В Пермском крае поддерживается развитие семеноводства

Пермский НИИ сельского хозяйства посетил губернатор Дмитрий Махонин. Фото: agro.permkrai.ru

Во время рабочей поездки по Пермскому округу губернатор Дмитрий Махонин посетил в Лобаново Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Сейчас при поддержке региона предприятие реализует проект по развитию семеноводства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Прикамья.

Данный проект запустили еще в 2021 году. За три года на его реализацию из регионального бюджета было выделено 98 млн рублей, из них 28 млн рублей – в этом году. Благодаря господдержке институт закупил новое современное технологическое оборудование и газифицировал территорию для более эффективного производства семян.

Предприятие реализует проект по развитию семеноводства. Фото: agro.permkrai.ru

В результате, в 2023 году институт поставил сельхозпредприятиям Пермского края более 800 тонн семян яровых и озимых культур по сниженным ценам – дешевле на 20%, по сравнению с другими производителями. В ходе визита на предприятие глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил задачу – выйти на такие объемы, чтобы 50% всего семенного материала предоставлял аграриям институт.

Таким образом, по итогам реализации проекта к 2025 году институт планирует поставить аграриям по льготной цене порядка 750 тонн семян, адаптированных к местному климату. Отмечается, что районированный семенной материал обеспечит большую всхожесть и урожайность. Кроме того, он позволит увеличить объем кормовой базы для сельскохозяйственных животных.

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