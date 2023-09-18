В Пермский край приедут работать 40 медиков из других регионов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В больницы Пермского края приедут работать 40 новых специалистов из других регионов России. В частности, ожидается приезд медиков из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края и Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Заксобрания со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Ольгу Антипину. Отмечается, что это один из этапов решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Прикамья.

На сегодняшний день в Пермском крае действует целый ряд поддержки медицинских работников. В качестве одной из них, новые специалисты смогут получить единовременные компенсационные выплаты. На эти цели из регионального бюджета планируется дополнительно выделить 64 млн рублей. Соответствующие поправки депутаты краевого парламента рассмотрят уже в ближайший четверг.

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