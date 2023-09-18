В октябре состоятся экологические соревнования «Чистые игры»

Фото предоставлено Сбером

С 16 по 24 сентября 2023 года сразу в 11 населенных пунктах из 6-ти регионов присутствия Волго-Вятского банка* пройдут экологические соревнования в рамках Евразийского Кубка Чистоты – в Пермском крае, во Владимирской области, в республиках Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия. В 2022 году ВВБ аналогичные состязания прошли в трех городах обслуживания территориального банка – Перми, Ижевске и Киржаче (Владимирская область).

Всего в новом сезоне ожидается более 140 игр по России и 50 игр в 8 остальных странах СНГ. Победителей определят на национальном и на международном уровне. Российский Кубок Чистоты пройдёт при генеральной поддержке Сбера.

«Чистые игры»— это командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых волонтеры соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. В среднем участник соревнований может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников.

В прошлом году турнир объединил более 350 неравнодушных экоактивистов Волго-Вятского Банка Сбербанка, которые в ходе соревнований собрали и отсортировали более 10 тонн мусора. В мероприятиях приняли участие 26 команд из 118 волонтеров Сбера и членов их семей.

Фото предоставлено Сбером

Результатами «Чистых игр» являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и экопросвещение, а также вовлечение населения в волонтерство, благоустройство и развитие территорий. Эти соответствуют ESG-принципам Сбера, а также задачам, которые были сформулированы в рамках российских национальных экологических проектов.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы активно вовлекаем в участие в экологические соревнования наших клиентов и сотрудников, поэтому мне приятно отметить, что «Чистые игры» в ВВБ расширяют свою географию с трех городов проведения в 2022 году до 11-ти населенных пунктов в 2023 году, среди которых и поселки, и крупные города, например, Пермь или Набережные Челны. Это означает, что Сбер вместе с партнерами выбирают правильные форматы для реализации экологического направления. Безусловно, это только часть нашей большой работы по ESG-направлению».

Банк второй год подряд поддерживает всероссийский турнир, благодаря чему экологические соревнования расширяются в новом осеннем сезоне «Чистые Игры» впервые охватят 80 городов России, что станет новым рекордом.