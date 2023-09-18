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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:13

Ремонтом подземного перехода у центрального рынка займется пермская компания

На это потратят 2,8 млн рублей
Лела Минадзе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми выбрали подрядчика, который отремонтирует подземный переход рядом с центральным рынком. На конкурс поступила только одна заявка.

Согласно данным с портала госзакупок, работы выполнит пермская компания «Гормостреконструкция». Переход обновят за 2,8 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Подрядчику предстоит оштукатурить и покрасить стены и потолок, покрасить крышу конструкции, а также заменить металлические люки. Срок выполнения — до 30 ноября этого года. Гарантийный срок — 2 года. В этот период при обнаружении дефектов компании нужно будет устранить их за свой счет.

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