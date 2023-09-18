Энергетики «Пермэнерго» стали победителями чемпионата «Молодые профессионалы»

Команда победителей

В Миассе Челябинской области подведены итоги первых Всероссийских соревнований, объединяющих в себе этапы классического соревнования профмастерства сотрудников блока реализации услуг дочерних обществ ПАО «Россети» и открытого корпоративного чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» по стандартам Агентства развития профессий и навыков по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

Сильнейшей командой открытого чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» стала команда «Россети Урал».

Компанию «Россети Урал» на этих соревнованиях представляли энергетики «Пермэнерго»: тим-лидер команды, заместитель начальника технической службы контроля и эксплуатации учета производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» Вадим Хлызов, инженер технической службы контроля и эксплуатации учета Пермских городских электрических сетей Илья Лихачев, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Кировского района электрических сетей ПО «ПГЭС» Константин Бегунов.

- Повышение уровня компетенции персонала в данном направлении нашей работы, обмен уникальным опытом и передовыми практиками является важной задачей компании «Россети». Уверена, что за неделю соревнований все участники смогли продемонстрировать лучшие профессиональные качества и получить новый импульс для решения стратегических задач в области внедрения интеллектуальных систем учета, стоящих сегодня перед нашей компанией, - отметила заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Елена Андреева.

- Меня искреннее радует, что соревнования прошли в дружественной и благоприятной атмосфере. Участники демонстрировали свои высокопрофессиональные знания и навыки. Огромную работу провели судейский корпус и экспертное сообщество, чтобы объективно и честно оценить работу специалистов. Именно такие соревнования позволяют энергетикам со всей страны повышать уровень своего мастерства, чтобы на высочайшем уровне обеспечивать надежное функционирование распределительного комплекса нашей страны, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.