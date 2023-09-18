В Перми на строительство школ и детсадов направят 2,5 миллиарда рублей

В Перми начались подготовительные работы на стройплощадке будущей школы на улице Ветлужской. Фото: администрация города Перми

По итогам прошлого года 82,5 процентов пермяков были удовлетворены качеством образования в городе. Об этом во время круглого стола депутатам Пермской городской Думы рассказала исполняющий обязанности начальника департамента образования администрации города Перми Ольга Ершова. Она представила проекты муниципальных программ «Доступное и качественное образование» и «Развитие сети образовательных организаций».

- 1 313 выпускников по итогам единого государственного экзамена получили 225 и более баллов. В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Доступное и качественное образование» планируется направить около 18 миллиардов рублей, в том числе 3,9 миллиардов рублей из городского бюджета, - отметила Ольга Ершова.

Депутат Екатерина Лялина отметила, что в муниципальной программе предусмотрен рост нормативов на содержание вновь построенных школ, однако образовательные учреждения, которые функционируют уже давно, также нуждаются в современном ремонте и оборудовании, финансирования на эти цели недостаточно. Она предложила рассмотреть возможность увеличения нормативов и для уже существующих школ.

В рамках реализации программы «Развитие сети образовательных организаций» планируется строительство и выкуп дошкольных и общеобразовательных учреждений, возведение спортивных площадок и межшкольных стадионов. На эти цели в следующем году планируется направить порядка 2,5 миллиардов рублей, в том числе 1,4 миллиардов рублей из городского бюджета.

В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию детсада на улице Братской, а в 2025 году – нового здания детсада «Легополис» на правом берегу Камы.

Кроме того, в 2024 году планируется завершить строительство школы на улице Ветлужской, а в 2025 году – реконструкцию здания по улице Уральской, 110 и строительство новой школы в Индустриальном районе. К 2026 году планируется построить школы в микрорайонах ДКЖ и Вышка-2.

О планах в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» рассказал на круглом столе председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин.

По его словам, доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет год от года: в 2021 году она составляла порядка 49 процентов от населения Перми, в 2022 году – 53,3 процента. Планируется, что к 2026 году этот показатель достигнет 62 процентов.

На создание условий для любителей спорта в 2024 году планируется направить около 1,2 миллиардов рублей.