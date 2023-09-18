В Перми обсудили работу общественного транспорта

Более 95,3 процентов автобусов и трамваев, работающих в Перми, будут низкопольными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 2024 году более 95,3 процентов автобусов и трамваев, работающих в Перми, будут низкопольными – то есть удобными для посадки инвалидов и родителей с колясками. 73,2 процента общественного транспорта будут ходить на экологически чистом топливе – газе и электроэнергии. Об этом начальник департамента транспорта Анатолий Путин рассказал во время круглого стола, на котором рассматривали проект муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2024 – 2026 годы. В его работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель председателя Максим Спиридонов и депутаты Думы.

Главной целью программы является обеспечение стабильными общественными перевозками жителей Перми. Объем финансирования муниципальной программы из всех источников в 2023 году составит 11,1 миллиарда рублей.

Основной показатель программы – объем перевозимых пассажиров. К 2024 году он составит 226,2 миллиона человек. Большинство пассажиров используют безналичную оплату проезда, сейчас ее доля составляет 90 процентов.

Также Анатолий Путин сообщил, что продолжается работа по обустройству и старых остановочных павильонов. Ежегодно в городе будут обновлять по 12 павильонов. До 2025 года планируются приобрести 44 новых трамвая, реконструировать депо «Балатово», 35 км трамвайных путей и 7 тяговых подстанций.

Депутаты задали ряд вопросов. Алексей Овчинников рассказал, что жители ЖК «Погода» и микрорайона Курья жалуются на переполненные автобусы, в которые практически невозможно сесть с утра.

Начальник транспортного департамента пообещал, что в конце ноября запустят новые электробусы. Это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть и другой общественный транспорт, курсирующий в этом районе.

Наталья Мельник отметила, что при организации транспортного движения необходимо учесть пожелания горожан. Депутаты подчеркнули, что эксперимент с «мобильными агентами» не достиг своей цели и сейчас необходимо обратить внимание на эффективность работы контролеров, которые должны выявлять и штрафовать безбилетников.